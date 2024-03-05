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Общество
16.03.2024, 10:42
2,5 млн избирателей в Москве электронно проголосовали к утру 17 марта
16 марта — Mossovetinfo.ru — К утру второго дня в Москве электронно проголосовали 2,5 млн человек, сообщает штаб по наб...
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Общество
12.03.2024, 10:15
Эксперты Роскачества зафиксировали всплеск мошенничества перед выборами Президента РФ
12 марта — Mossovetinfo.ru — Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует всплеск мошенничества перед выборами ...
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05.03.2024, 15:03
Выставка «Гагарин. Дорога в космос» будет работать с 7 марта по 1 сентября - Сергунина
5 марта — Mossovetinfo.ru — К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики откроют выставку ...