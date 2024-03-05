2,5 млн избирателей в Москве электронно проголосовали к утру 17 марта

16 марта — Mossovetinfo.ru — К утру второго дня в Москве электронно проголосовали 2,5 млн человек, сообщает штаб по наблюдению за выборами Общественной палаты Москвы. Голосование по прямой ссылке elec.mos.ru будет доступно до 20:00 17 марта с территории России, сделать свой выбор онлайн можно будет даже ночью – в любой удобный момент. За минувшую ночь в московской системе электронного голосования выдано около 200 тыс. цифровых бюллетеней.



Избирательные участки работают 15-17 марта с 8:00 до 20:00 и там можно сделать выбор при помощи терминала электронного голосования (ТЭГ) или традиционного бюллетеня. Голосовать при помощи ТЭГ можно на любом участке.