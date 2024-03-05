 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     16.03.2024 10:42

2,5 млн избирателей в Москве электронно проголосовали к утру 17 марта

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  президент  выборы  голосование 

16 марта — Mossovetinfo.ru — К утру второго дня в Москве электронно проголосовали 2,5 млн человек, сообщает штаб по наблюдению за выборами Общественной палаты Москвы. Голосование по прямой ссылке elec.mos.ru будет доступно до 20:00 17 марта с территории России, сделать свой выбор онлайн можно будет даже ночью – в любой удобный момент. За минувшую ночь в московской системе электронного голосования выдано около 200 тыс. цифровых бюллетеней.

Избирательные участки работают 15-17 марта с 8:00 до 20:00 и там можно сделать выбор при помощи терминала электронного голосования (ТЭГ) или традиционного бюллетеня. Голосовать при помощи ТЭГ можно на любом участке.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  президент  выборы  голосование 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:00 В России Только за последнюю неделю уничтожено три американских комплекса «Patriot» - Минобороны

10:42 Общество 2,5 млн избирателей в Москве электронно проголосовали к утру 17 марта

09:45 Город (Москва и область) Цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой на электронном голосовании

22:28 Происшествия Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за акции в полдень 17 марта на избирательных участках

11:45 В мире Европарламент отказался продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

Актуальные материалы

22:28 Происшествия Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за акции в полдень 17 марта на избирательных участках

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru