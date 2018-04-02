2 апреля. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 2 апреля, стал самым теплым днем с начала 2018 года в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.



Температура воздуха в районе главной метеостанции на ВДНХ к 13:00 поднялась до 7,2 градуса. На улице Балчуг к полудню потеплело до 7,9 градуса.



По прогнозу синоптиков, в понедельник температура воздуха может подняться до 10 градусов.