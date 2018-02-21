3000 подписей против фан-зоны ЧМ-2018 у Главного здания МГУ передадут сегодня ректору МГУ

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 3000 подписей студентов и преподавателей МГУ с просьбой посодействовать в переносе фан-зоны «Фестиваля болельщиков» Чемпионата мира-2018 от Главного здания МГУ в другое, более подходящее для этого место Москвы, передадут сегодня ректору МГУ Виктору Садовничему. Об этом ИА «Моссовет» сообщили представители инициативной группы МГУ.



«Студенты МГУ имени М.В. Ломоносова в среду, 21 февраля, намерены передать первые 3 тысячи бумажных подписей студентов и преподавателей университета против организации фан-зоны рядом с кампусом, а также обратиться к ректору МГУ Виктору Садовничему, как доверенному лицу Владимира Путина, занимающего пост главы наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018», с просьбой посодействовать в переносе фан-зоны «Фестиваля болельщиков» Чемпионата мира-2018 от Главного здания МГУ в другое, более подходящее для этого место Москвы», - сообщили в инициативной группе МГУ.



Ожидается что фан-зона будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года и вместит 25 тысяч болельщиков. Решение разместить фан-зону «Фестиваля болельщиков» ФИФА перед Главным зданием МГУ было принято Оргкомитетом «Россия-2018» и Правительством Москвы.