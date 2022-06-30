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Общество     30.06.2022 16:57

31 организация Москвы и МО получат поддержку в рамках конкурса Фонда Потанина

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Теги:  Фонд Потанана  гранты  поддержка 

30 июня. Mossovetinfo.ru - Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил итоги II цикла конкурса по приглашению для победителей антикризисных инициатив, сообщил ИА МОССОВЕТ пресс-агент Фонда Потанина.

В сообщении отмечается, что регионами-лидерами по количеству победителей во втором цикле конкурса стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Карелия, а также Красноярский и Хабаровский край.

В числе победителей представители 31 организации Москвы и Московской области: Автономная некоммерческая организация культурно-просветительский центр «Творческая усадьба Гуслица», Благотворительный фонд помощи взрослым «Живой», Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям «Кораблик», Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа», Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Настенька», Муниципальное учреждение культуры «Егорьевский историко-художественный музей», Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух», Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования школа патронажного ухода «Внимание и забота», Автономная некоммерческая организация «Программа комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/Лыжи Мечты», Благотворительный фонд помощи детям с врожденными заболеваниями сердца «Детские сердца», Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики», Благотворительный фонд развития паллиативной помощи «Детский паллиатив», Благотворительный фонд «Димина Мечта», Автономная некоммерческая организация по оказанию психологической и социально-правовой помощи «Служба «Ясное утро», Автономная некоммерческая организация «Издательский центр «Нескучный сад», Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо», Автономная некоммерческая организация «Центр развития социально-культурных инициатив и благотворительности «БлагоСфера», Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия», Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас», Благотворительный интернет-фонд Помоги.орг, Благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией», Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», Благотворительный фонд «Дом с маяком», Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Русский Дом», Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музейное объединение “Музей Москвы”», Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас», Международная общественная организация «Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», Ассоциация общественных деятелей и деятелей культуры «Культурно-просветительный центр «ДИЛАРТ» и Благотворительный фонд помощи воспитанникам и выпускникам детских домов «Константа».

«Конкурс направлен на дальнейшую поддержку организаций, которым Фонд уже помог в пандемийном 2020 году. Они проявили себя как профессионалы, нацеленные на результат, и успешно решили стоящие перед ними задачи. Новый грант поможет им закрепить достигнутое и продолжать деятельность на таком же высоком уровне. Быть рядом в непростой период и помогать тем, от чьей работы зависит качество жизни многих людей – одна из наших основных задач сегодня. Заключительный цикл конкурса откроется в сентябре, и мы приглашаем к участию в нем организации, которые не успели заявиться в первых двух циклах», - сообщает Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

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Теги: 
Фонд Потанана  гранты  поддержка 

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