12 мая. Mossovetinfo.ru – 340 тысяч московских школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Проект «Музеи — детям» стартовал 1 сентября 2017 года. Школьники могут бесплатно посетить 90 столичных музеев — как в составе школьных экскурсий, так и самостоятельно.



Пройди в бесплатно музеи можно с помощью социальной карты москвича или карты «Москвенок».