Другие материалы
-
Общество
12.05.2018, 09:11
340 тысяч московских школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года
12 мая. Mossovetinfo.ru – 340 тысяч московских школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Проект «Музе...
-
Общество
11.05.2018, 09:12
За две недели работы велопроката в Москве совершено 320 тысяч поездок
11 мая. Mossovetinfo.ru – Более 320 тысяч поездок на городских велосипедах было совершено в Москве за первые две недели работы велопроката. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правител...
-
Общество
10.05.2018, 10:21
Ночь на 10 мая в Москве стала самой холодной в мае
10 мая. Mossovetinfo.ru – Ночь на 10 мая стала самой холодной с начала мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Температура воздуха в Москве понизилась до +4..+7 градусов. В отдельных рай...