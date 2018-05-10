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Общество     12.05.2018, 09:11

340 тысяч московских школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года

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Теги:  музеи  дети 

12 мая. Mossovetinfo.ru – 340 тысяч московских школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Проект «Музеи — детям» стартовал 1 сентября 2017 года. Школьники могут бесплатно посетить 90 столичных музеев — как в составе школьных экскурсий, так и самостоятельно.

Пройди в бесплатно музеи можно с помощью социальной карты москвича или карты «Москвенок».


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Карта места

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Теги: 
музеи  дети 

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