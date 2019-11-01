1 ноября. Mossovetinfo.ru – Московские власти планируют реализовать 349 предложений москвичей по улучшению работы московских парков, высказанных в ходе краудсорсинг-проекта «Мой парк».



В проекте, который проходил с 22 по 31 октября, приняли участие более 20 тысяч человек, они предложили 2144 идеи по улучшению работы городских парков.



Проект проходил в три этапа. На первом этапе, который назывался «Предлагай», москвичи вносили свои предложения по улучшению работы парков, на этапе «Обсуждай» прошло обсуждение высказанных предложений, а эксперты отобрали лучшие из них, на третьем этапе «Оценивай» участники проголосовали по отобранным экспертами предложениями.



Среди предложений, отобранными для реализации в рамках проекта, проведение в парках ежегодных квестов и ярмарок, создание школы волонтеров, которые будут помогать в организации в парках праздников, фестивалей и мастер-классов, проведение в парках экологических забегов, создание карты лояльности «Парки Москвы», и многое другое. С итогами проекта можно ознакомиться здесь.