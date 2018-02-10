63 ребенка уже умерли от эпидемии гриппа в США

10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Эпидемия гриппа в США уже унесла жизни 63 детей и продолжит распространяться еще в течение нескольких недель, сообщают компетентные органы в США.



На неделе с 28 января по 3 февраля 7,7 проц. заболевших обращались к врачам с симптомами гриппа, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Такой высокий показатель последний раз фиксировался в 2009 году.



Эпидемия гриппа в США в настоящее время охватила 48 штатов. Пока нет признаков снижения уровня стационарной помощи, и по опыту, грипп продолжит распространяться еще в течение нескольких недель, - отмечается в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний США.



20 процентов умерших были привиты. Американские врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки от гриппа, начиная с шестимесячного возраста.

