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Общество     11.08.2023 21:19

67 человек сменили российское спортивное гражданство с 2022 года – Минспорт

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Теги:  спорт  спортсмены  Россия  МОК  Олимпийский комитет  гражданство 

11 августа — Mossovetinfo.ru — Российское спортивное гражданство с 2022 года сменили 67 спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

"По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек - представители летних олимпийских видов спорта, восемь человек - зимних олимпийских видов спорта и 12 - неолимпийских видов спорта", - говорится в заявлении Минспорта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

5 августа стало известно, что спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал виновными в нарушении антидопинговых правил бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова. Спортсмены были наказаны после перепроверки допинг-проб, вывезенных из России в апреле 2019 года.

1 августа. Латвийский олимпийский комитет (LOK) потребовал объяснений от теннисистки Даниэлы Висмане за участие в турнире в парном разряде с россиянкой Дарьей Астаховой. 29 июля Висмане и Астахова выиграли турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Германии. В финале они обыграли немку Лауру Бёнер и аргентинку Берту Бонарди.



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Теги: 
спорт  спортсмены  Россия  МОК  Олимпийский комитет  гражданство 

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