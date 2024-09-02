Другие материалы
-
Общество
06.09.2024, 09:48
6 сентября в Останкино откроют памятник Гавриилу Державину
6 сентября — Mossovetinfo.ru — 6 сентября в 14:00 в Москве (ул. 1- я Останкинская, д. 5, стр. 3) состоится торжественное откры...
-
Общество
04.09.2024, 07:29
Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава ...
-
Общество
02.09.2024, 09:04
Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами
2 сентября — Mossovetinfo.ru — К концу минувшей недели полностью снесены восточная стена, все внутренние перекрытия...