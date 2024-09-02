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Общество     06.09.2024 09:48

6 сентября в Останкино откроют памятник Гавриилу Державину

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Теги:  памятник  Державин  Москва  Останкино  открытие 

6 сентября — Mossovetinfo.ru — 6 сентября в 14:00 в Москве (ул. 1- я Останкинская, д. 5, стр. 3) состоится торжественное открытие памятника государственному деятелю и русскому поэту эпохи Просвещения, первому Министру юстиции Российской Империи Гавриилу Романовичу Державину.

Высота скульптурной композиции вместе с постаментом 8-метров, скульптор Николай Жуков. На постамент нанесены стихотворные произведение Г.Р. Державина: «На взятие Измаила», «Признание», «Памятник». Державин неоднократно бывал в гостях у графа Шереметьева в усадьбе Останкино.

Проект является частью мероприятий, посвященных 280-летию со дня рождения Гавриила Романовича Державина и осуществлён Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством юстиции Российской Федерации при поддержке Мэра и Правительства Москвы.

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Карта места

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Теги: 
памятник  Державин  Москва  Останкино  открытие 

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