9 мая. Mossovetinfo.ru - В среду, 9 мая, отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим по всей России и в Москве пройдет множество массовых мероприятий.



В Параде на Красной площади примут участие 159 единиц техники, 13 тысяч 46 человек и 75 самолетов и вертолетов. Начало Парада – 10:00 мск. Прямую проведут Первый канал и «Россия 1».



Кроме того, в 15:00 от метро «Динамо» в сторону Кремля стартует акция «Бессмертный полк». В 22:00 в столице из 33 точек запустят праздничный салют и фейерверки. Где смотреть салют, можно узнать здесь.



В связи с проведением массовых мероприятий многие улицы в Москве 9 мая перекроют. Кроме того, изменится режим работы метро и наземного транспорта.