Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     09.05.2018 00:15

9 мая в Москве: как пройдет День Победы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  День Победы  Парад Победы  9 мая  перекрытия  Бессмертный полк  праздники 

9 мая. Mossovetinfo.ru - В среду, 9 мая, отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим по всей России и в Москве пройдет множество массовых мероприятий.

В Параде на Красной площади примут участие 159 единиц техники, 13 тысяч 46 человек и 75 самолетов и вертолетов. Начало Парада – 10:00 мск. Прямую проведут Первый канал и «Россия 1».

Кроме того, в 15:00 от метро «Динамо» в сторону Кремля стартует акция «Бессмертный полк».  В 22:00 в столице из 33 точек запустят праздничный салют и фейерверки. Где смотреть салют, можно узнать здесь.

В связи с проведением массовых мероприятий многие улицы в Москве 9 мая перекроют. Кроме того, изменится режим работы метро и наземного транспорта.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
День Победы  Парад Победы  9 мая  перекрытия  Бессмертный полк  праздники 

Возврат к списку

Лента новостей

00:24 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт 9 мая в Москве

00:15 Общество 9 мая в Москве: как пройдет День Победы

22:16 В мире США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе - Трамп

21:55 Город (Москва и область) Точки запуска салюта 9 мая в Москве

17:22 В России Госдума поддержала кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Актуальные материалы

00:24 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт 9 мая в Москве

21:55 Город (Москва и область) Точки запуска салюта 9 мая в Москве

17:16 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве 9 мая

13:37 В России Telegram обжаловал решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования

13:01 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 9 мая

07:36 Город (Москва и область) Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018

12:24 В России Владимир Путин вступил в должность президента России

20:15 Происшествия 300 человек доставлены в полицию с несогласованной акции в центре Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru