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Общество
20.03.2023, 08:42
Ъ: сотрудников администрации президента России попросили к 1 апреля избавиться от iPhone
20 марта. Mossovetinfo.ru - Курирующие внутреннюю политику чиновники в АП должны перейти с iPhone на смартфоны с Android или его аналогов, причинами стали опасения по возможности взлома и шпионажа со ...
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Общество
14.03.2023, 07:26
В единую контентную платформу под брендом Дзена вольется VK Пульс
14 марта. Mossovetinfo.ru - Команды сервисов Дзена и Пульса будут развивать единую контентную платформу под брендом Дзена с помощью экспертизы и разработки обеих команд, объединение позволит увеличить...
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Общество
11.03.2023, 10:43
В УПЦ МП отказались выселять монастырь из Киево-Печерской лавры
11 марта. Mossovetinfo.ru - В Украинской православной церкви Московского патриархата письмо администрации Киево-Печерской лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не ...