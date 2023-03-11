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Общество     20.03.2023 08:42

Ъ: сотрудников администрации президента России попросили к 1 апреля избавиться от iPhone

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Теги:  Кремль  АП  iPhone 

20 марта. Mossovetinfo.ru - Курирующие внутреннюю политику чиновники в АП должны перейти с iPhone на смартфоны с Android или его аналогов, причинами стали опасения по возможности взлома и шпионажа со стороны Запада, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в специальном семинаре.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — рассказал один из собеседников.

Возможно, АП даже закупит новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники. Собеседник, близкий к АП, говорит, что похожие рекомендации получат и чиновники региональных внутриполитических блоков.

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Теги: 
Кремль  АП  iPhone 

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