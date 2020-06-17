17 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирована самая высокая температура для 17 июня за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Сообщается, что на метеорологической станции ВДНХ была зафиксирована температура в +31,4 градуса. Это на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда для 17 июня, который был установлен еще в 1898 году.
При этом синоптики отмечают, что итоговое значение нового рекорда может оказаться еще выше.
В тоже время, по словам Вильфанда, нельзя назвать 17 июня самым жарким днем, просто здесь был самый слабый рекорд, по сравнению с другими ближайшими днями. Например, для 16 июня рекорд составляет +32 градуса.
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