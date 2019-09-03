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Общество     03.09.2019 15:43

«Активные граждане» выберут самые красивые новые станции метро

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Теги:  Активный гражданин  голосвание  метро  станции 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» проходит голосование по выбору самых красивых станций московского метро, открытых с июня 2018 по июнь 2019 года.

В 2018 году в Москве было открыто 17 новых станций метро, а за первое полугодие текущего года – еще 8 новых станций.

В голосовании уже приняли участие более 174 тысяч человек. Среди станций, открытых в 2018 году в голосовании лидирует станция «Новопеределкино», за которую проголосовали 28,32% участников голосвания. На втором месте станция «Беломорская», на третьем – «Савеловская» Большой Кольцевой линии.

Среди станций, открытых в 2019 году, в голосовании лидирует станция «Филатов луг», на втором месте «Некрасовка», на третьем – «Ольховая».

Голосование по выбору самых красивых новых станций московского метрополитена продлится еще 3 недели.


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Теги: 
Активный гражданин  голосвание  метро  станции 

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