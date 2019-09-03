3 сентября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» проходит голосование по выбору самых красивых станций московского метро, открытых с июня 2018 по июнь 2019 года.
В 2018 году в Москве было открыто 17 новых станций метро, а за первое полугодие текущего года – еще 8 новых станций.
В голосовании уже приняли участие более 174 тысяч человек. Среди станций, открытых в 2018 году в голосовании лидирует станция «Новопеределкино», за которую проголосовали 28,32% участников голосвания. На втором месте станция «Беломорская», на третьем – «Савеловская» Большой Кольцевой линии.
Среди станций, открытых в 2019 году, в голосовании лидирует станция «Филатов луг», на втором месте «Некрасовка», на третьем – «Ольховая».
Голосование по выбору самых красивых новых станций московского метрополитена продлится еще 3 недели.
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