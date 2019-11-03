3 ноября. Mossovetinfo.ru – Проект «Активный гражданин» запустил акцию «Осенний марафон». Об этом сообщает пресс-служба проекта. Москвичей ждет листопад голосований и подарков.



Участникам нужно пройти три дистанции по 10 голосований в каждой: «Спринт», «Полумарафон» и «Марафон». Чтобы этап был засчитан, нужно принять участие в 10 любых городских голосованиях, доступных с 1 по 30 ноября 2019 года.



После прохождени каждого этапа участник получит специальный бейдж марафонца и гарантированный подарок — купон на 100%-ную скидку на любой товар в одной из категорий «Магазина поощрений». Категория выбирается случайным образом



Подробные правила акции можно узнать на странице «Осеннего марафона».