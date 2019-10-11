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Общество     11.10.2019 14:44

Алексей Архипович Леонов. Биография.

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Теги:  Алексей Леонов  биография 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Легендарный советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.

Алексей Архипович Леонов. Биография.

Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне Тисульского района Кемеровской области).

Учился в школах в Кемерово и Калининграде. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге, куда поступил по комсомольскому набору. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков (ВАУЛ). В том же году стал членом КПСС.

В 1960 году зачислен в первый отряд советских космонавтов. В марте 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил космический полет, в ходе которого впервые в истории космонавтики вышел в открытый космос.

В 1965—1969 годах в группе космонавтов участвовал в подготовке по лунно-облётной и лунно-посадочной программам.

В 1968 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.

В 1975 году совершил второй полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19». В ходе полета была впервые в мире произведена стыковка с американским космическим кораблем Apollo а также переход космонавтов и астронавтов на соседние корабли.
В 1970—1991 годах — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов.

В 1981 году окончил адъюнктуру при Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Кандидат технических наук. Автор четырех изобретений и более 10 научных трудов.

В 1992—1993 годах был директором космических программ фирмы «Четек». Советник первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка», член Высшего совета партии «Единая Россия».

В соавторстве с художником-фантастом Андреем Соколовым получил известность как художник. Вместе с Соколовым стал автором ряда почтовых марок на космическую тематику. Кроме того, написал несколько книг о космосе и космонавтике.

Дважды Герой Советского Союза, дважды награжден орденами Ленина, награжден орденами Красной Звезды, Орденом Дружбы, Орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, также имеет множество зарубежных наград.

Именем Леонова названы две общеобразовательные школы в Калининграде и Гагарине, международный аэропорт в Кемерово, кратер на обратной стороне Луны, ряд улиц в городах России и Украины. Бронзовые бюсты Леонова установлены на его родине в поселке Листвянка, а также в Кемерове и на Аллее космонавтов в Москве.

По материалам Википедии.


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Теги: 
Алексей Леонов  биография 

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