11 октября. Mossovetinfo.ru – Легендарный советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.



Алексей Архипович Леонов. Биография.



Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне Тисульского района Кемеровской области).



Учился в школах в Кемерово и Калининграде. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге, куда поступил по комсомольскому набору. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков (ВАУЛ). В том же году стал членом КПСС.



В 1960 году зачислен в первый отряд советских космонавтов. В марте 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил космический полет, в ходе которого впервые в истории космонавтики вышел в открытый космос.



В 1965—1969 годах в группе космонавтов участвовал в подготовке по лунно-облётной и лунно-посадочной программам.



В 1968 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.



В 1975 году совершил второй полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19». В ходе полета была впервые в мире произведена стыковка с американским космическим кораблем Apollo а также переход космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

В 1970—1991 годах — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов.



В 1981 году окончил адъюнктуру при Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Кандидат технических наук. Автор четырех изобретений и более 10 научных трудов.



В 1992—1993 годах был директором космических программ фирмы «Четек». Советник первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка», член Высшего совета партии «Единая Россия».



В соавторстве с художником-фантастом Андреем Соколовым получил известность как художник. Вместе с Соколовым стал автором ряда почтовых марок на космическую тематику. Кроме того, написал несколько книг о космосе и космонавтике.



Дважды Герой Советского Союза, дважды награжден орденами Ленина, награжден орденами Красной Звезды, Орденом Дружбы, Орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, также имеет множество зарубежных наград.



Именем Леонова названы две общеобразовательные школы в Калининграде и Гагарине, международный аэропорт в Кемерово, кратер на обратной стороне Луны, ряд улиц в городах России и Украины. Бронзовые бюсты Леонова установлены на его родине в поселке Листвянка, а также в Кемерове и на Аллее космонавтов в Москве.



По материалам Википедии.