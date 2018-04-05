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Общество     05.04.2018 14:57

«Альянс зеленых» проведет надпартийный праймериз перед выборами мэра Москвы

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Теги:  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выбор мэра  Альянс Зеленых  партии  праймериз 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Партия «Альянс зеленых» проведет надпартийный праймериз перед выборами мэра Москвы. Как сообщает корреспондент ИА «Моссовет», об этом на пресс-конференции заявил председатель партии Александр Закондырин.

Он подчеркнул, что это не партийная, а надпартийная инициатива. «Мы приглашаем коллег из партии «Зеленые», коллег из партии «Яблоко», и другие неполитические природоохранные организации», - отметил Закондырин.

«Альянс зеленых» намерен пригласить для наблюдения за ходом праймериз представителей Общественной палаты России и других независимых наблюдателей.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.


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Теги: 
выборы-2018  выборы мэра Москвы  выбор мэра  Альянс Зеленых  партии  праймериз 

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