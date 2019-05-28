28 мая. Mossovetinfo.ru – Сильная жара, которая пришла в Москву, может спровоцировать возникновение шквалов, смерчей и торнадо, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова, климатолога Владимира Семенова.



По словам Семенова, возникновение подобных природных явлений в московском регионе возможно в случае прихода после жары холодного фронта. Так как земля еще влажная, во время жары происходит много испарений. В результате в атмосфере накапливается много энергии, которая высвобождается в случае резкой смены погоды. При этом Семенов отметил, что для возникновения таких явлений как смерчи и торнадо необходимо, чтобы период жары был достаточно длительным – от 10 до 20 дней.



Ранее синоптики сообщили, что 28 и 29 мая в Москве ожидается аномальная жара. Во вторник температура воздуха может подняться до 28 градусов тепла, в среду столбики термометров могут перевалить через отметку в +30 градусов.