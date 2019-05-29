29 мая. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода ожидается в Москве в среду, 29 мая, температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве +29…+31°, в Подмосковье +26…+31°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
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