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Общество     29.05.2019 08:11

Аномальная жара ожидается в Москве 29 мая

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Теги:  погода 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода ожидается в Москве в среду, 29 мая, температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве +29…+31°, в Подмосковье +26…+31°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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