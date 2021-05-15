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Общество     15.05.2021 10:20

Аномальная жара придет в Москву в ближайшие дни

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Теги:  погода  прогноз погоды 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Аномальная жара ожидается в Москве уже в середине мая. Об этом сообщил «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Летняя погода до 25 градусов тепла ожидается уже в выходные, 15 и 16 мая. В понедельник будет до 29 градусов, во вторник — до 27.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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