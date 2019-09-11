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Общество     11.09.2019 08:25

Аномально теплая погода без осадков ожидается в Москве 11 сентября

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Теги:  погода 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая, преимущественно ясная погода без осадков ожидается в Москве в среду, 11 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +25…+27°, по области +23…+28°. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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