3 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 3 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +18…+20°, по области +16…+21°. Это на 10 градусов выше средних значений. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
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