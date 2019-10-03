3 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 3 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +18…+20°, по области +16…+21°. Это на 10 градусов выше средних значений. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.