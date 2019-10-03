Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     03.10.2019 08:09

Аномально теплая погода ожидается в Москве 3 октября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 3 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +18…+20°, по области +16…+21°. Это на 10 градусов выше средних значений. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

08:58 Город (Москва и область) Форум «Молодой предприниматель Москвы» пройдет в столице 12 октября

08:43 Город (Москва и область) Бесплатные концерты пройдут в парках Москвы в честь Дня музыки

08:28 Город (Москва и область) Общественный транспорт Москвы начали готовить к зиме

08:09 Общество Аномально теплая погода ожидается в Москве 3 октября

17:12 Город (Москва и область) Собянин и Белозеров открыли новые платформы на Белорусском вокзале

Актуальные материалы

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru