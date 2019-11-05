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Общество     05.11.2019 08:11

Аномальное тепло и дожди ожидаются в Москве 5 ноября

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Теги:  погода 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода, облачность и дожди ожидаются в Москве во вторник, 5 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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