5 ноября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода, облачность и дожди ожидаются в Москве во вторник, 5 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.