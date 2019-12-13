13 декабря. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 14 и 15 декабря в Москве ожидается, пасмурная и аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, в Москве температура воздуха днем около 0°, возможен небольшой снег. В воскресенье температура вырастет до +2…+3°, пройдут дожди.



В середине декабря температура воздуха в Москве на 8-9 градусов выше нормы и соответствует средним показателям ноября.