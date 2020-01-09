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Общество     09.01.2020 14:11

Аномальное тепло сохранится в Москве до середины января

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Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

9 января. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода сохранится в Москве как минимум до середины января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в течение ближайшей недели в Москве сохранится погода, которая стала уже привычной москвичам в течение декабря – в дневное время температура воздуха будет немного выше ноля, в ночное время температура будет понижаться чуть ниже ноля. Единственным исключением станет ночь на воскресенье с 11 на 12 января, когда температура опустится до 4-6 градусов мороза. Однако в дневное время температура вновь вырастет до ноля.

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье 11 и 12 января температура воздуха будет выше нормы на 5-6 градусов, в начале следующей недели – на 8-9 градусов.

Вильфанд отметил, что, по предварительным прогнозам, похолодания не ожидается вплоть до 16 января, более точный прогноз синоптики дадут позже.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

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