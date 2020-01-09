9 января. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода сохранится в Москве как минимум до середины января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, в течение ближайшей недели в Москве сохранится погода, которая стала уже привычной москвичам в течение декабря – в дневное время температура воздуха будет немного выше ноля, в ночное время температура будет понижаться чуть ниже ноля. Единственным исключением станет ночь на воскресенье с 11 на 12 января, когда температура опустится до 4-6 градусов мороза. Однако в дневное время температура вновь вырастет до ноля.



По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье 11 и 12 января температура воздуха будет выше нормы на 5-6 градусов, в начале следующей недели – на 8-9 градусов.



Вильфанд отметил, что, по предварительным прогнозам, похолодания не ожидается вплоть до 16 января, более точный прогноз синоптики дадут позже.