20 января. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода сохранится в Москве на протяжении предстоящей недели с 20 по 26 января, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение всей недели в Москве ожидается преимущественно пасмурная и ветреная погода. Самые интенсивные осадки ожидаются во вторник и четверг, 21 и 23 января.
В дневное время температура воздуха в Москве будет подниматься до +1…+4⁰, и только в четверг ожидается кратковременное понижение температуры до 0…-3⁰.
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