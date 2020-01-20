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Общество     20.01.2020 09:14

Аномальное тепло сохранится в Москве на неделе с 20 по 26 января

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Теги:  погода  прогноз погоды 

20 января. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода сохранится в Москве на протяжении предстоящей недели с 20 по 26 января, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение всей недели в Москве ожидается преимущественно пасмурная и ветреная погода. Самые интенсивные осадки ожидаются во вторник и четверг, 21 и 23 января.

В дневное время температура воздуха в Москве будет подниматься до +1…+4⁰, и только в четверг ожидается кратковременное понижение температуры до 0…-3⁰.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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