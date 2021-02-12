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Общество     12.02.2021 14:45

Аномальные морозы до -27 градусов ожидаются в Москве в середине февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды  морозы 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В начале следующей недели в Москву придут аномальные морозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам Поздняковой, уже в ночь на понедельник, 15 февраля, температура воздуха в Москве опустится до 20 градусов мороза. Днем в понедельник ожидается ясная солнечная погода, температура воздуха -14.. -16 градусов.

Во вторник и среду, 16 и 17 февраля, температура воздуха в Москве опустится еще ниже, в ночные часы она может падать до -27 градусов, в дневное время ожидается 18-20 градусов мороза. Это ниже климатической нормы на 14 градусов. Есть вероятность, что температура следующей недели станет самой большой температурной аномалией текущей зимы.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  морозы 

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