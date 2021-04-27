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Общество     27.04.2021 13:34

Аномальные осадки ожидаются в Москве в первые дни мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  майские праздники 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Аномальные осадки ожидаются в Москве в первые дни майских праздников, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, 1 мая пройдут дожди, 2 мая в Москве ожидается солнечная погода, а 3 мая столицу зальют аномальные дожди.

В целом в начале мая в Москве ожидается неустойчивая погода, холодная и ветренная. Тем, кто планирует выехать на пикники, Тишковец порекомендовал делать это ближе к 9 мая, при этом не забывать про теплые вещи.

Ранее синоптики сообщили, что в первые две недели мая в Москве не ожидается серьезного потепления.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  майские праздники 

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