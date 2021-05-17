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Общество     17.05.2021 14:41

«Архнадзор»: Правительство Москвы задним числом легализовало сносы в Немецкой слободе

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Теги:  Архнадзор  памятники  снос 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Движение «Архнадзор» на своем официальном сайте опубликовало сообщение, в котором утверждается, что Акт экспертизы «Проекта зон охраны объектов культурного наследия» в районе МГТУ имени Баумана в Немецкой слободе, направлен на легализацию сносов исторических памятников.

В сообщении указано, что на сайте правительства Москвы размещен документ, задним числом легализующий мартовские сносы в Немецкой слободе и обещающий новые. Экспертиза, помимо легализации уже произведенных сносов, направлена на урезание зон охраны, а также на изменение режимов и регламентов, которые позволят произвести новые сносы.

Сносить здания планируется в рамках проекта развития территории МГТУ имени Баумана.

Ранее уже были снесены зданий Цейхгауза Фанагорийских казарм и здание Училища имени принца Ольденбургского. При этом, в акте экспертизы они до сих пор фигурируют как существующие. Снесен и ряд других зданий в том же районе.

При этом, в акте указано, что здания должны быть разобраны из-за неудовлетворительного технического состояния и впоследствии должно быть на их месте проведено новое строительство, направленное «на регенерацию исторической среды объектов культурного наследия».

Однако, по данным общественников, на месте снесенных зданий планируется строить более высокие здания, поэтому о регенерации речь не идет.

Кроме того, акт экспертизы угрожает сносом северному флигелю старинной усадьбы графини Головкиной на Бауманской улице. При этом, Мосгорнаследие отказывает флигелю в статусе объекта культурного наследия, хотя парный южный флигель признан памятником федерального значения.

В сообщении указано, что акт экспертизы общественники считают ложным и манипулятивным и призывают департамент культурного наследия отклонить и экспертизу, и проект сокращения охранных зон.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в рамках строительства кампуса МГТУ, на востоке Москвы появится новый квартал.

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Теги: 
Архнадзор  памятники  снос 

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