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Общество     16.03.2021 10:45

«Архнадзор»: В Москве планируют снести барочный флигель усадьбы Демидовых

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Теги:  архнадзор  памятники  архитектура  снос 

16 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве грозит снос зданию середины XVIII века - флигель городской усадьбы Демидовых, сообщается на официальном сайте движения «Архнадзор».

Главный дом усадьбы и еще 6 строений в 2018 году были внесены в реестр региональных памятников, однако флигель в реестр не вошел несмотря на то, что он относится к периоду формирования усадьбы и построен раньше главного дома.

В связи с тем, что флигель не получил охранного статуса, в настоящее время планируется «реконструкция или разборка по факту отсутствия историко-культурной ценности и/или неудовлетворительного технического состояния». На месте флигеля планируется построить 5-этажное здание. Строительство планируется «в рамках программы развития общеобразовательного учреждения «Частная школа «Бнот Менахем», расположенного в соседнем здании.

Движение «Архнадзор» обратилось к руководству школы с призывом отказаться от проекта строительства здания на месте флигеля.

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Карта места

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Теги: 
архнадзор  памятники  архитектура  снос 

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