«Архнадзор»: В Москве планируют снести барочный флигель усадьбы Демидовых

16 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве грозит снос зданию середины XVIII века - флигель городской усадьбы Демидовых, сообщается на официальном сайте движения «Архнадзор».



Главный дом усадьбы и еще 6 строений в 2018 году были внесены в реестр региональных памятников, однако флигель в реестр не вошел несмотря на то, что он относится к периоду формирования усадьбы и построен раньше главного дома.



В связи с тем, что флигель не получил охранного статуса, в настоящее время планируется «реконструкция или разборка по факту отсутствия историко-культурной ценности и/или неудовлетворительного технического состояния». На месте флигеля планируется построить 5-этажное здание. Строительство планируется «в рамках программы развития общеобразовательного учреждения «Частная школа «Бнот Менахем», расположенного в соседнем здании.



Движение «Архнадзор» обратилось к руководству школы с призывом отказаться от проекта строительства здания на месте флигеля.