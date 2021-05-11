«Архнадзор»: закон Москвы препятствует новым краеведческим открытиям

11 мая. Mossovetinfo.ru — Закон Москвы «Об архивном фонде Москвы и архивах» препятствует историческим и краеведческим исследованиям, сообщили ИА «Моссовет» в движении «Архнадзор».



Как заявили представители движения, с 2017 года, ссылаясь на этот закон, Центральный государственный архив Москвы перестал выдавать исследователям любые документы, хоть как-нибудь связанные с недвижимостью. Для предоставления документов в архиве требуют разрешения от собственников или уполномоченных органах.



При этом, когда речь идет о нежилых зданиях, найти собственника бывает весьма сложно, а когда речь идет о многоквартирных домах, такое разрешение должно выдавать общее собрание жильцов-собственников, проведенное при наличии кворума. Фактически, получить такие разрешения чрезвычайно сложно.



При этом, исследователи-краеведы регулярно занимаются исследованием не отдельных строений, а целых улиц или ряда зданий, относящихся к одному периоду, построенных одним архитектором, или в едином стиле. В такой ситуации количество собственников увеличивается и получение разрешений от всех становится невозможным в принципе.



В движении «Архнадзор» указали, что московский закон прямо противоречит Федеральному закону «Об архивном деле в Российской Федерации», который гарантирует предоставление гражданам архивных документов, если они не содержат сведения «составляющие государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну», не являются подлинниками особо ценных документов, или не содержат «сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности».