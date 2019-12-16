16 декабря. Mossovetinfo.ru – Департамент культурного наследия отказал в предоставлении статуса объектов культурного наследия 24 архитектурным объектам Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в общественном движении «Архнадзор».
Среди объектов, которым отказано в предоставлении статуса памятника усадьба Нарышкиных на Поварской улице, корпус Георгиевского монастыря на Большой Дмитровке, Дом бесплатных квартир имени Рахмановой, построенный в Сокольниках в начале XX века по проекту архитектора Ивана Кондратенко, доходные дома Серебряного века на 1-й Брестской улице и улице Земляной Вал, и другим объектам.
В движении «Архнадзор» отметили, что департамент культурного наследия не объясняет решений об отказе в предоставлении тем или иным объектам в предоставлении охранного статуса.
При этом, отсутствие охранного статуса создает ситуацию, при которой становится непонятно по каким законам проводить исследовательские и реставрационные работы на данных объектах, и каким образом их можно защитить от перестройки или сноса.
«Архнадзор» настаивает на том, что процедура принятия госорганами охраны памятников решений по заявлениям о выявлении объектов культурного наследия должна быть прозрачной и гласной. К данной работе необходимо привлекать Общественный совет при Мосгорнаследии, а причины и мотивы отказа в предоставлении охранного статуса должны публиковаться вместе с протоколами заседаний, на которых такие решения были приняты.
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