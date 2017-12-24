Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Общество     24.12.2017 14:59

Атмосферное давление в Москве упало почти до рекорда

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  атмосферное давление 

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Атмосферное давление в Москве в воскресенье приблизилось к рекордно низким показателям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

В 12:99 23 декабря атмосферное давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 миллиметров ртутного столба. К 12:00 воскресенья оно опустилось до 722 миллиметров ртутного столба.

Рекордно низкие показатели были зафиксированы 24 декабря 1995 года - 720 миллиметров ртутного столба.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
атмосферное давление 

Возврат к списку

Лента новостей

23:05 Общество Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

22:58 ЧП, криминал Мужчина был смертельно ранен в ходе пьяной ссоры в Москве

22:10 ЧП, криминал Пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро «Третьяковская».

21:30 Город Пассажиры московского метро выпили за два дня более 600 литров чая

20:17 ЧП, криминал Автомобиль и трамвай столкнулись в Москве

Актуальные материалы

16:04 ЧП, криминал В Москве в ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, пострадали 8 человек

08:20 Город Три станции зеленой ветки метро снова закроют на двое суток

07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru