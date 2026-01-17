Другие материалы
23.01.2026, 10:23
Автокредитование в 2025 г. сократилось на 20% - ОКБ
23 января — Mossovetinfo.ru — В течение 2025 года россияне оформили в банках 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб., в средн...
19.01.2026, 17:50
Процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена
19 января — Mossovetinfo.ru — Певица Лариса Долина и ее несовершеннолетняя внучка выписаны из спорной квартиры в сто...
17.01.2026, 10:52
В Москве на Крещение 2026 будет работать 40 купелей - список, адреса
17 января — Mossovetinfo.ru — В Москве на Крещение в 2026 году откроют 40 официальных купели. Все они прошли проверки Рос...