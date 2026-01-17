 
Общество     23.01.2026 10:23

Автокредитование в 2025 г. сократилось на 20% - ОКБ

23 января — Mossovetinfo.ru — В течение 2025 года россияне оформили в банках 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб., в среднем за месяц на 140,91 млрд руб. По сравнению с итогами прошлого года количество выдач сократилось на 20%, объём – на 22%. В 2024 г. было выдано 1,52 млн автокредитов на 2,18 трлн руб., в среднем за месяц на 181,69 млрд руб. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщило Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ), которое подвело итоги автокредитования за декабрь и за весь 2025 год.

В сообщении отмечается, что пик автокредитования в 2025 году пришёлся на октябрь, когда было выдано 138,84 тыс. автокредитов на 213,42 млрд руб. Самые низкие темпы кредитования в сегменте были зафиксированы в феврале, когда было выдано 73,76 тыс. кредитов на 85,01 млрд руб.

«Говорить о тенденциях, которые нас ждут в 2026 году, пока рано. В настоящий момент сегмент автокредитов находится в точке сезонного спада, выход из которого обычно происходит в феврале к марту. Так что к концу I кв. 2026 г. мы увидим первые результаты того, как участники рынка переосмыслили работу с автокредитами и насколько эффективно смогли адаптировать свои стратегии развития под текущие условия: жесткие макропруденциальные лимиты, высокие ставки и меняющееся поведение заёмщиков», - отмечается в комментарии директора по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединённого Кредитного Бюро Николая Филиппова.

