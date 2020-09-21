21 сентября. Mossovetinfo.ru - Теплая погода без осадков ожидается в Москве на протяжении всей предстоящей недели, сообщает центр погоды «Фобос».



В понедельник, 21 августа температура в Москве не поднимется выше 16 градусов, однако со вторника начнется потепление, со вторника по пятницу в дневное время температура воздуха в Москве будет достигать +20..22°. При этом, погода регулярно будет солнечной, осадков не ожидается.