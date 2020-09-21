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Общество     21.09.2020 02:20

«Бабье лето» продержится в Москве в течение всей недели

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Теги:  погода  прогноз погоды  бабье лето 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Теплая погода без осадков ожидается в Москве на протяжении всей предстоящей недели, сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник, 21 августа температура в Москве не поднимется выше 16 градусов, однако со вторника начнется потепление, со вторника по пятницу в дневное время температура воздуха в Москве будет достигать +20..22°. При этом, погода регулярно будет солнечной, осадков не ожидается.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  бабье лето 

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