16 октября. Mossovetinfo.ru – Период аномально теплой погоды продлится в европейской части России до 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам Вильфанда, начиная с субботы, 20 октября в Москве начнется резкое похолодание, температура воздуха упадет на 9-10 градусов и составит около 10 градусов тепла. Кроме того, могут пройти небольшие осадки.
Похолодание продолжится в воскресенье, когда температура упадет до 7-9 градусов тепла.
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