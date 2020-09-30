30 сентября. Mossovetinfo.ru - Аномально теплая погода, установившаяся на территории Европейской части России, продлится как минимум до 5 октября, сообщил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, на протяжении всего этого времени температура воздуха в дневное время будет подниматься до +17..20 градусов, ожидается переменная облачность, регулярно будет появляться солнце. Серьезных осадков в этот период не ожидается.
Аномально теплая погода обусловлена тем, что Европейская часть России под влиянием теплого антициклона. При этом, синоптики прогнозируют, что аномально теплая осень может привести к тому, что декабрь будет сырым и бесснежным.
01:24 Общество В Москве второй день подряд от коронавируса умирает более 20 человек за сутки
01:13 Общество Бабье лето в Европейской части России продлится минимум до 5 октября - Гидрометцентр
00:54 Город (Москва и область) Роспотребнадзор призвал кинотеатры Москвы ужесточить масочный режим
00:36 Город (Москва и область) Названия 29 остановок общественного транспорта в Москве изменятся с 1 октября
18:19 Город (Москва и область) В Москве отопление включено в 70% жилых домов и 80% соцбъектов
23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля
01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19
00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса