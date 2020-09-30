30 сентября. Mossovetinfo.ru - Аномально теплая погода, установившаяся на территории Европейской части России, продлится как минимум до 5 октября, сообщил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По прогнозам синоптиков, на протяжении всего этого времени температура воздуха в дневное время будет подниматься до +17..20 градусов, ожидается переменная облачность, регулярно будет появляться солнце. Серьезных осадков в этот период не ожидается.



Аномально теплая погода обусловлена тем, что Европейская часть России под влиянием теплого антициклона. При этом, синоптики прогнозируют, что аномально теплая осень может привести к тому, что декабрь будет сырым и бесснежным.