 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     23.11.2021 17:53

Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Александр Бастрыкин  Бастрыкин  ЕГЭ 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Единый государственный экзамен нужно отменить. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время своего выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал Бастрыкин, которого цитирует РИА Новости.

С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы, при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Александр Бастрыкин  Бастрыкин  ЕГЭ 

Возврат к списку

Лента новостей

17:53 Общество Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

08:16 В мире Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против «Северного потока — 2»

17:07 В России Профильная комиссия Госдумы дала согласие на снятие с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

13:23 Другое Футбольным клубам представили проект стратегии развития РПЛ

11:48 В мире 500 тысяч человек могут умереть от COVID-19 в Европе зимой - ВОЗ

Актуальные материалы

09:24 Другое Возможные соперники сборной России по первому стыковому матчу за выход на ЧМ-2022

16:20 Город (Москва и область) Скорость 50км/ч будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре и ряде других улиц центра Москвы

14:58 Город (Москва и область) До среды, 10 ноября, в Москве и регионе ожидаются резкие перепады атмосферного давления

11:01 В мире Президенты России и Белоруссии утвердили 28 союзных программ

14:04 Город (Москва и область) Нерабочие дни в Москве продлены не будут

09:44 Другое Покупатели — инвесторы уходят с рынка жилья Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru