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Общество     31.08.2019 10:26

Бесплатная вакцинация от гриппа начнется в Москве 4 сентября

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Теги:  вакцинация  грипп  здравоохранение 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября. Об этом сообщает mos.ru. Прививку можно будет сделать в любой городской поликлинике, а также в одном из 65 пунктов мобильной вакцинации.

31 пункт заработает на станциях метро, три — на станциях МЦК, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

Со списком пунктов мобильной вакцинации можно ознакомиться здесь.


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Карта места

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Теги: 
вакцинация  грипп  здравоохранение 

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