31 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября. Об этом сообщает mos.ru. Прививку можно будет сделать в любой городской поликлинике, а также в одном из 65 пунктов мобильной вакцинации.
31 пункт заработает на станциях метро, три — на станциях МЦК, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».
Со списком пунктов мобильной вакцинации можно ознакомиться здесь.
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