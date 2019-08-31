31 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября. Об этом сообщает mos.ru. Прививку можно будет сделать в любой городской поликлинике, а также в одном из 65 пунктов мобильной вакцинации.



31 пункт заработает на станциях метро, три — на станциях МЦК, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».



Со списком пунктов мобильной вакцинации можно ознакомиться здесь.