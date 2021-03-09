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Общество     09.03.2021 09:52

Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

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Теги:  Архнадзор  Немецкая слобода  снос  Александр Невский  Путин  Собянин 

9 марта 2021 года - Mossovetinfo.ru - Общественное движение "Архнадзор" распространило расследование беспрецедентных сносов в Немецкой слободе. "1-5 марта 2021 года в Бригадирском переулке, 12 снесено здание бывшего Училища имени принца Петра Ольденбургского с церковью Александра Невского. Дворовый корпус этого здания (Бригадирский переулок, 12, стр. 1) скрытно снесен ранее", - напоминает "Архнадзор".

Ранее "Архнадзор" обращал внимание на то, что в год 800-летия Александра Невского в Москве сносят посвященный ему храм.

По мнению экспертов "Архнадзора", - ответственность за эти сносы несут правительство Москвы, концерн «МонАрх» и МГТУ имени Баумана.

Архнадзор напоминает, что в конце 2020 года координатор Архнадзора Константин Михайлов рассказывал Президенту России Владимиру Путину "о беззаконии, царящем в охранных зонах Москвы". "Президент обещал поговорить с мэром, а позже дал поручение генеральному прокурору разобраться. Вероятно, Сергей Собянин решил подкинуть прокурору новых фактов. Мы, со своей стороны, направим Игорю Краснову материалы этого расследования", - отмечает "Архнадзор".
"Снесенные здания не имели статуса памятника, но защищались объединенной охранной зоной соседних памятников, охватывающей основную территорию Немецкой слободы", - сообщает "Архнадзор". Снос исторических зданий не является регенерацией утраченного.

"Происходящее неотвязно напоминает теракт, цель которого неясна и за который никто не берет на себя ответственность.
Лишь генеральный директор группы компаний «МонАрх» Сергей Амбарцумян прокомментировал падение сносимых конструкций цейхгауза на уличную парковку, случившееся 5 марта и повредившее не менее трех легковых автомобилей: «Пусть те, кто жалуется, ищут, идеально ли все у них»", - отмечается в исследовании "Архнадзора".
"Тот, кого мы принимали за отмороженного подрядчика, приславшего на стройку пару желтых экскаваторов, оказался проектировщиком и застройщиком нового университетского кампуса, главным выгодополучателем всей комбинации.
Доверенное лицо Сергея Собянина на выборах, бывший замглавы стройкомплекса в администрации Юрия Лужкова, «золото партии».
Как говаривал Шерлок Холмс, «за такой куш любой может начать рискованную игру»", - сообщает "Архнадзор".

Подробно о расследовании на сайте "Архнадзор".

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Теги: 
Архнадзор  Немецкая слобода  снос  Александр Невский  Путин  Собянин 

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