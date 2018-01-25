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Общество
25.01.2018, 17:45
Бездомные смогут проголосовать на выборах президента на Казанском вокзале
25 января. Mossovetinfo.ru - Лица без регистрации смогут проголосовать в Мосеве на выборах президента России на Казанском вокзале. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. ...
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Общество
25.01.2018, 15:55
Акция «Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа
25 января. Mossovetinfo.ru - Традиционная акция «Ночь кино» пройдет 27 августа. Об этом сообщил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Выступая на селекторном ...
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Общество
25.01.2018, 08:56
Сотрудники московских гостиниц пройдут вакцинацию перед ЧМ-2018
25 января. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московских гостиниц пройдут вакцинацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. ...