Общество 25.01.2018, 17:45 Бездомные смогут проголосовать на выборах президента на Казанском вокзале

25 января. Mossovetinfo.ru - Лица без регистрации смогут проголосовать в Мосеве на выборах президента России на Казанском вокзале. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. ...

Общество 25.01.2018, 08:56 Сотрудники московских гостиниц пройдут вакцинацию перед ЧМ-2018

25 января. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московских гостиниц пройдут вакцинацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. ...