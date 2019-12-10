10 декабря. Mossovetinfo.ru – Работавший под руководством Юрия Лужкова действующий заместитель мэра Москвы Петр Бирюков выразил соболезнования родным и близким второго мэра столицы.



«В моей памяти Юрий Михайлович останется как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности. Он всегда был полон идей по развитию столицы, реализовал много проектов по улучшению благосостояния москвичей», - сказал Бирюков.



Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет. Он руководил Москвой в течение 18 лет – с 1992 по 2010 год.



Бирюков работает в структуре Правительства Москвы уже 29 лет, а заместителем мэра столицы с 2007 года.