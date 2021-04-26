Другие материалы
-
Общество
27.04.2021, 13:34
Аномальные осадки ожидаются в Москве в первые дни мая
27 апреля. Mossovetinfo.ru — Аномальные осадки ожидаются в Москве в первые дни майских праздников, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По пр...
-
Общество
27.04.2021, 12:34
Благодатный огонь на Пасху получат 15 храмов Москвы
27 апреля. Mossovetinfo.ru — Благодатный огонь доставят на Пасху в 15 московских храмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного. Сообщается, что 1 мая ориенти...
-
Общество
26.04.2021, 14:25
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 апреля из-за снега и дождя
26 апреля. Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 27 апреля, из-за снега и дождя, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. По прогнозам синопт...