Общество 27.04.2021, 13:34 Аномальные осадки ожидаются в Москве в первые дни мая

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Аномальные осадки ожидаются в Москве в первые дни майских праздников, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По пр...

Общество 27.04.2021, 12:34 Благодатный огонь на Пасху получат 15 храмов Москвы

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Благодатный огонь доставят на Пасху в 15 московских храмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного. Сообщается, что 1 мая ориенти...