Более 130 картин пополнили фондовую коллекцию Музея Победы

21 июля. Mossovetinfo.ru - Более 130 картин, посвященных событиям Великой Отечественной и Второй мировой, переданы из РОСИЗО на вечное хранение фондовую коллекцию Музея Победы, - сообщили ИА МОССОВЕТ в Информационном центре ФГБУК «Музей Победы». Посетители смогут увидеть картины в различных художественных и тематических выставочных проектах.



Картины, написанные в 50-80-х годах XX века, рассказывают о мужестве и самоотверженности Красной армии и флота, о трудовом подвиге советского народа. Среди авторов – около 70 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Тюменской, Ярославской областей, Красноярского края, Республики Дагестан и других регионов России, а также Армении, Белоруссии, Украины, Эстонии, Литвы.



Фото ФГБУК «Музей Победы»