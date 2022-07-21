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Общество     21.07.2022 15:22

Более 130 картин пополнили фондовую коллекцию Музея Победы

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Теги:  Москва  музей Победы  фонд  картины 

21 июля. Mossovetinfo.ru - Более 130 картин, посвященных событиям Великой Отечественной и Второй мировой, переданы из РОСИЗО на вечное хранение фондовую коллекцию Музея Победы, - сообщили ИА МОССОВЕТ в Информационном центре ФГБУК «Музей Победы». Посетители смогут увидеть картины в различных художественных и тематических выставочных проектах.

Картины, написанные в 50-80-х годах XX века, рассказывают о мужестве и самоотверженности Красной армии и флота, о трудовом подвиге советского народа. Среди авторов – около 70 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Тюменской, Ярославской областей, Красноярского края, Республики Дагестан и других регионов России, а также Армении, Белоруссии, Украины, Эстонии, Литвы.

Фото ФГБУК «Музей Победы»


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Карта места

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Теги: 
Москва  музей Победы  фонд  картины 

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