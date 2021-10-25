 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     25.10.2021 17:36

Более 200 ученых обратились к Генпрокурору в защиту ректора Шанинки Зуева

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Зуев  Шанинка  операция  апелляция  прокуратура 

25.10.2021г. Mossovetinfo.ru - Более 200 ученых просят Генерального Прокурора Игоря Краснова обратить внимание на состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева и отказаться от апелляционного представления прокуратуры. Перевод ученого в изолятор может резко ухудшить его состояние. За этот год он перенес три серьезные операции. Под Открытым письмом поставили подписи 248 представителей науки и образования, в том числе 22 академика РАН, сообщает «Новая газета» публикующая письмо Генпрокурору и список подписавших.

Сергея Зуева, находящегося под домашним арестом по делу о хищении 21 млн руб., ночью на 20 октября «увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом», сообщало ИА МОССОВЕТ.

Авторы открытого письма призывают обратить внимание на состояние здоровья господина Зуева и отказаться от апелляционного представления прокуратуры в связи с тем, что 13 октября Тверской райсуд отправил Сергея Зуева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение. Заседание состоится в Мосгорсуде 27 октября.

Авторы подчеркивают, что «убеждены в его безупречной академической и общественной репутации и глубокой человеческой порядочности» ректора Шанинки, но, «даже если не учитывать содержательную сторону вопроса», они встревожены «чрезмерным профессиональным рвением прокуратуры» на фоне состояния здоровья Зуева.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Зуев  Шанинка  операция  апелляция  прокуратура 

Возврат к списку

Лента новостей

17:36 Общество Более 200 ученых обратились к Генпрокурору в защиту ректора Шанинки Зуева

16:59 Другое Назван состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

14:44 Общество Оперштаб: продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется

11:13 Власть Путин поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирус

11:03 Город (Москва и область) С 25 октября москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим

Актуальные материалы

14:44 Общество Оперштаб: продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется

12:40 Город (Москва и область) В Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября будут нерабочими, вводятся ограничения

12:23 Город (Москва и область) Какие ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября

12:21 Город (Москва и область) Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в Москве

19:37 Общество Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе

10:07 В России В России вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru