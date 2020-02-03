3 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершился традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», который походил с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.
Как сообщает пресс-служба цикла уличных фестивалей «Московские сезоны», прошедший фестиваль сталь рекордным не только по продолжительности (50 дней), но и по числу фестивальных площадок (81), а также по количеству участников и гостей. На фестивале побывали более 26,1 миллиона москвичей и гостей туристов.
В рамках фестиваля прошло более 10 тысяч мастер-классов, более 1800 выступлений творческих коллективов, 162 ледовых шоу. Победители квестов и викторин фестиваля получили более 86 тысяч рождественских подарков.
Самыми популярными площадками фестиваля стали площадки на Манежной площади, на переходе от Манежной площади к площади Революции, на площади Революции, в Новопушкинском сквере, на Тверской площади, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Святоозерской и Городецкой, на площади Славы и в Зеленограде.
В ближайшее время москвичей ждут новые городские уличные фестивали. Уже в 21 февраля стартует фестиваль «Московская масленица». Весной москвичи увидят на улицах и площадях города лучшие театральные коллективы в рамках фестиваля «“Золотая маска” в городе», также весной в Москве пройдут фестивали «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Николин день» и «Московская весна a cappella».
Летом состоится ставший традиционным фестиваль исторической реконструкции «Вермена и эпохи», а также фестивали «Цветочный джем» «Мировые балетные каникулы» и «Ритм моего города». Осенью цикл городских уличных фестивалей продолжат фестивали «Золотая осень» и «День народного единства».
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