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Общество
28.09.2018, 12:17
Более 2 млн рублей собрано за месяц на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
28 сентября. Mossovetinfo.ru – За первый месяц сбора средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, собрано 2 миллиона 121 тысяча 553 рубля, сообщается на официальном сайте Государственного...
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Общество
28.09.2018, 09:05
Росгидромет: дожди и сильный ветер ожидаются в Москве 28 сентября
28 сентября. Mossovetinfo.ru – Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу, 28 сентября, сообщает Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). ...
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Общество
28.09.2018, 08:37
Какая погода будет в Москве 28 сентября
28 сентября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 28 сентября в Москве сохранится дождливая и ветреная погода, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве составит +12…+...