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Общество     28.09.2018 12:17

Более 2 млн рублей собрано за месяц на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

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Теги:  сбор средств  памятники  реставрация  Государственный Исторический музей 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – За первый месяц сбора средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, собрано 2 миллиона 121 тысяча 553 рубля, сообщается на официальном сайте Государственного исторического музея.

Всего на реставрацию памятника необходимо собрать 46 миллионов рублей.

О начале сбора средств на реставрацию памятника Государственный исторический музей объявил 29 августа.

Памятник был установлен 200 лет назад в честь победы над польскими интервентами в 1612 году и является первым скульптурным монументом Москвы. В настоящее время памятник находится в плохом состоянии и нуждается в реставрации.


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Теги: 
сбор средств  памятники  реставрация  Государственный Исторический музей 

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