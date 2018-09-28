28 сентября. Mossovetinfo.ru – За первый месяц сбора средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, собрано 2 миллиона 121 тысяча 553 рубля, сообщается на официальном сайте Государственного исторического музея.



Всего на реставрацию памятника необходимо собрать 46 миллионов рублей.



О начале сбора средств на реставрацию памятника Государственный исторический музей объявил 29 августа.



Памятник был установлен 200 лет назад в честь победы над польскими интервентами в 1612 году и является первым скульптурным монументом Москвы. В настоящее время памятник находится в плохом состоянии и нуждается в реставрации.