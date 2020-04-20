20 марта. Mossovetinfo.ru – Более 30% россиян поддержали бы перенос майских праздников на другое время, еще 30% считают, что их надо отменить, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опрос, проведенные Новости.Mail.ru.
Сообщается, что за перенос майских праздников на более поздний срок проголосовали 34% опрошенных. По их мнению, перенос майских праздников на более поздний срок, даст возможность отдохнуть после окончания режима самоизоляции.
Еще 30% опрошенных считают, что майские праздники в этом году вообще надо отменить. В то же время 27% респондентов заявили, что не понимают зачем нужно переносить майские праздники.
19% респондентов считают, что майские праздники надо перенести на июнь, по 14% опрошенных выступили за перенос на июль и август, 13% считают, что майские праздники надо перенести на сентябрь, 8% предложили присоединить их к новогодним праздникам 2021 года.
Большинство россиян в майские праздники намерены оставаться дома – такое намерение высказали 64% респондентов. Оформить пропуск и отправится куда-либо во время праздников хотят 15% россиян. Из них 45% намерены отправиться на дачу, 16% заявили, что уедут в деревню, 15% выберутся на природу, 9% соберут друзей на шашлыки, а еще 7% посмотрят другой город.
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