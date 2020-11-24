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Общество
25.11.2020, 12:41
Более 50% москвичей используют для поездок по городу общественный транспорт - опрос
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Общественный транспорт для поездок по городу используют более половины москвичей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного всероссийским центром обществе...
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Общество
25.11.2020, 11:12
Уголовное дело в отношении Романа Широкова суд рассмотрит в общем порядке
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Суд отказался рассматривать уголовное дело в отношении экс-футболиста Романа Широкова в особом порядке, сообщает пресс-служба Преображенского районного суда Москвы. ...
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Общество
24.11.2020, 12:36
СР предложила выплачивать студентам по 500 тысяч рублей после окончания ВУЗа
24 ноября. Mossovetinfo.ru – Фракция «Справедливой России» в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о студенческом капитале, сообщил журналистам лидер фракции Сергей ...