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Общество     25.11.2020 12:41

Более 50% москвичей используют для поездок по городу общественный транспорт - опрос

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Теги:  общественный транспорт  популярность  опрос 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Общественный транспорт для поездок по городу используют более половины москвичей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, для поездок по городу общественным транспортом чаще пользуется 50,7% респондентов. Личный автомобиль предпочитают 20,4% москвичей, еще 25,2% одинаково часто пользуются как личным автомобилем, так и общественным транспортом.

Самым популярным видом общественного транспорта участники опроса назвали метро - им пользуется 95,3% опрошенных. Автобусами пользуется 86,1% респондентов, на третьем месте по популярности - такси, 63,5%.

Троллейбусами пользуется 50,5 респондентов, МЦК - 42,7%, маршрутками - 42,5%, трамваями - 40,9%.


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Теги: 
общественный транспорт  популярность  опрос 

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