5 марта. Mossovetinfo.ru – Более 50% москвичей намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией «Инсомар».



Твердо намерены принять участие в голосовании 34% опрошенных. Еще 22% ответили, что скорее всего примут участие в голосование. 27% респондентов пока не определились, и намерены принять решение ближе к дате голосования.



Точно не собираются голосовать 10% опрошенных, еще 5% сказали, что скорее всего не будут принимать участие в голосовании.



86% опрошенных заявили, что знают о голосовании по поправкам в Конституцию, и только 14% респондентов узнали о нем впервые. При этом, 60% респондентов поддерживают идею проведения голосования в электронном виде.



Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля.