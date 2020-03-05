Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     05.03.2020 09:43

Более 50% москвичей собираются принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Конституция  поправки  голосование  опрос 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Более 50% москвичей намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией «Инсомар».

Твердо намерены принять участие в голосовании 34% опрошенных. Еще 22% ответили, что скорее всего примут участие в голосование. 27% респондентов пока не определились, и намерены принять решение ближе к дате голосования.

Точно не собираются голосовать 10% опрошенных, еще 5% сказали, что скорее всего не будут принимать участие в голосовании.

86% опрошенных заявили, что знают о голосовании по поправкам в Конституцию, и только 14% респондентов узнали о нем впервые. При этом, 60% респондентов поддерживают идею проведения голосования в электронном виде.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Конституция  поправки  голосование  опрос 

Возврат к списку

Лента новостей

09:53 Город (Москва и область) Жилой дом на 234 квартиры построят по реновации в Нижегородском районе

09:43 Общество Более 50% москвичей собираются принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

09:32 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 5 марта

08:59 Город (Москва и область) Заплатить за электричество в Москве теперь можно через соцсети

08:49 В России В России изменят систему оплаты отпусков и больничных

Актуальные материалы

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru