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Общество     09.02.2021 10:29

Более 5200 человек умерли от коронавируса в Москве в декабре

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика  смертность 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы на своем официальном сайте опубликовал данные по смертности в декабре 2020 года.

Всего в декабре прошлого года в Москве скончались 16 546 человек, что на 5 988 человек больше, чем в декабре 2019 года.

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти выявлен в 5 891 случае. Таким образом, практически вся избыточная (по сравнению с 2019 годом) смертность приходится на коронавирус.

Непосредственно от коронавируса скончался 5 251 человек. При этом, в 842 случаях прижизненные и посмертный тесты на коронавирус дали отрицательный результат, коронавирус как причина смерти был установлен при патологоанатомическом исследовании и анализе клинических признаков. Таким образом, даже спорные случаи были отнесены к коронавирусу.

Еще 640 человек скончались от других причин, однако имея положительный тест на коронавирус. При этом, в 37 случаях, коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания.

За месяц от коронавируса скончались 2,6% заболевших COVID-19.  Если же брать все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, то смертность от коронавируса составила 2,9%.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика  смертность 

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